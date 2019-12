Lazio-Juventus 3-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 25' pt Cristiano Ronaldo (J), 46' pt Luiz Felipe (L), 29' st Milinkovic (L), 49' st Caicedo (L)



Assist: 25' pt Dybala (J), 46' pt, 29' st Luis Alberto (L).



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (45' st Caicedo), Leiva, Luis Alberto (29' st Parolo), Lulic; Correa, Immobile (40' st Cataldi). All. Inzaghi



Juve (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur (40' pt Can), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (25' st Danilo) ; Ronaldo, Dybala (35' st Higuain). All. Sarri



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Ammoniti: 7' pt Luis Alberto (L), 21' pt Pjanic (J), 37' pt Dybala (J), 18' st Lazzari (L), 32' st Szczesny (J), 40' st Leiva (L), 49' st Caicedo (L)



Espulsi: 25' st Cuadrado (J)