Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Juve: "Non battiamo la Juve da tanto? Sono tabù fatti per buttarli via. Non vincevamo a Milano da 30 anni, ma l'abbiamo fatto. Stiamo facendo bene, la classifica ci fa pensare in grande. Colmare il gap? Abbiamo voglia. Dobbiamo vincere, il resto è storia. Vincendo si crescia, ti aiuta a vincere".