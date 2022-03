L'ex calciatore e allenatore della Lazio Domenico Caso, ha rilasciato alcune dichiarazioni critiche sui biancocelesti. Oggi il quotidiano Leggo ha pubblicato le sue parole:



"Sono rimasto malissimo per il Derby. Inaccettabile che nello sport ci sia gente che non vuole lottare in campo, che non ci mette la cattiveria giust, anche se ha di fronte un avversario più forte. Da laziale, sinceramente mi rode e non poco aver perso in quel modo. Fossi in Sarri andrei via. Se un allenatore è leggittimato bene, altrimenti non penso che lui abbia bisogno di soldi o di particolari presentazioni, considerato il suo curriculum".