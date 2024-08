Lazio, la chiusura del mercato può riservare sorprese

Tommaso Fefè

55 minuti fa



Il mercato della Lazio non dorme mai. Parola del ds Fabiani, che in questi giorni lavora sottotraccia per dei possibili colpi di coda in chiusura di sessione estiva. La priorità sono le uscite, lo ha lasciato intendere anche il tecnico Baroni dopo la partita domenica sera; ma almeno un altro arrivo a centrocampo ci sarà. La novità di queste ore però è che potrebbe non essere uno solo l'acquisto e, di conseguenza, altrettanti potrebbero essere i tagli della rosa attuale. FOLORUNSHO O ALCARAZ - In pole per arricchire la mediana resta l'ex Primavera Michael Folorunsho, che non occuperebbe nemmeno posti in lista. Con il Napoli si cerca un punto di incontro, per abbassare la richiesta di 15 milioni fatti da De Laurentiis. Resta in ogni caso in piedi la pista Alcaraz del Southampton. Anche per lui non ci sono problemi di numeri in rosa perché è un Under 22. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto (stessa formula che Lotito e Fabiani vorrebbero proporre per Folorunsho). A Formello si deciderà nei prossimi giorni su quale dei due affondare il colpo. SORPRESE - A prescindere da questi due però serve fare posto a Dia e Hysaj è il principale candidato per l'addio. Occhio però a Isaksen e Vecino. Soprattutto il secondo, vedendo ridursi il proprio spazio in rosa dai nuovi arrivi potrebbe cedere alle lusinghe che arrivano dalla Turchia. È in scadenza nel 2025 e nonostante tecnico e società lo ritengano un giocatore importante per questo progetto di rilancio della squadra appena iniziato, questa sarebbe l'ultima finestra utile per monetizzare un addio. Per l'ala danese invece non mancano gli estimatori (soprattutto in olanda) e con una offerta irrinunciabile la Lazio potrebbe decidere di lasciarlo partire. In caso si concretizzasse uno o più di questi addio ecco che potrebbero aprirsi scenari inattesi fino a una settimana fa. A centrocampo la dirigenza laziale non ha smesso di tenere d'occhio la situazione di Cherki, finito ora fuori rosa al Lione. Ha compiuto 21 anni da poco e ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi con la Francia, confermando le impressioni sulle sue qualità da trequartista. Sugli esterni invece c'è Ngonge in uscita sempre dal Napoli, che lo cederebbe in prestito. Tutte piste che potrebbero scaldarsi negli ultimi giorni di agosto.