Lazio, pronta l'offerta al Napoli per Folorunsho

Sarà a centrocampo l'ultimo colpo del mercato dellaE il candidato principale resta Michael, pupillo di Baroni l'anno scorso al Verona, ma di proprietà del. La società divaluta il cartellino del classe '98 tra i 12 e i 15 milioni di euro. Troppi secondo Lotito e Fabiani, che stanno studiando in questi giorni una strategia per provare ad abbassare il prezzo del giocatore. Secondo quanto scrive Il Messaggero questa mattina, l'idea sarebbe quella di proporre ai partenopei un prestito biennale con obbligo di riscatto, su cifre però da concordare.

La Lazio punta anche sulla volontà del calciatore, che a Roma tornerebbe di corsa. Folorunsho infatti è un prodotto del vivaio biancoceleste e per questo, tra l'altro, non creerebbe problemi per l'inserimento nella lista per la Serie A (ha giocato nelle giovanili tra il 2014 e il 2017). Non ha mai nascosto la sua fede laziale e la prospettiva di tornare a giocare con l'allenatore che un anno fa lo ha consacrato, vestendo la maglia della sua squadra del cuore lo alletta parecchio. Per fare leva su questo aspetto. Resta comunque sullo sfondo l'che la dirigenza della Lazio non ha smesso di tenere d'occhio.