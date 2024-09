Getty Images

Tornasi fermaLa Lazio molto probabilmente non avrà a disposizione neanche in Europa la coppia gol che aveva ben figurato contro Milan e Verona a cavallo della sosta nazionali. Ieri a Firenze, nel secondo tempoche non riusciva più a gestire. L'attaccante aveva subito una distorsione ha stretto i denti finché ha potuto. "In queste gare ha speso tutto - ha detto Baroni dopo la gara al Franchi - Tra il primo e il secondo tempo ho visto che era un pochino in difficoltà e ho preferito sostituirlo". Ora però il tecnico teme di perderlo per i prossimi due impegni in trasferta.

, per il quale nei giorni scorsi, dopo il problema muscolare accusato alla ripresa del campionato lunedì scorso, a Formello hanno tirato tutti un sospiro di sollievo. Ora però per vederlo agire di nuovo in coppia con Dia i tifosi potrebbero dover aspettare la sesta giornata di campionato, domenica prossima, quando i biancocelesti faranno visita al Torino. Per rimpiazzarlo le scelte a disposizione di Baroni sono le stesse già vagliate per sostituire Taty. Noslin può giocare come seconda punta o sulla trequarti. Idem Pedro. Castrovilli invece non è utilizzabile in Europa.