Getty Images

Fiorentina-Lazio apre il programma domenicale della 5a giornata della Serie A 2024/25 con il lunch match delle 12.30 che andrà in scena al Franchi di Firenze. Lacerca ancora la prima vittoria in campionato. Lanon vuole staccarsi dal treno delle squadre di testa. Non ci sarà Castellanos dal 1' dopo l'infortunio subito e non ci sarà dal 1' a sorpresa neanche Gudmundsson, che parte in panchina.(3-5-1-1): De Gea; Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani; Kean. Allenatore: Palladino.

Segui Fiorentina-Lazio in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Fiorentina-Lazio in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Ranieri, Sottil, Beltran, Gudmundsson, Ikonè, Richardson, Adli, Kayode, Parisi, Kouame.All.: Palladino.(4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Romagnoli, Tchaouna, Marusic.All.: BaroniDomenica alle 12:30 Fiorentina - Lazio sarà visibile in TV e streaming sulla piattaforma DAZN, attraverso SmartTv o decoder abilitati. La gara, inoltre, sarà trasmessa da Sky al canale 214, previo abbonamento a Zona DAZN.