La Juventus gioca al ribasso per Milinkovic. Secondo Il Messaggero, il club bianconero non sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 25 milioni per il centrocampista della Lazio. Lotito ne chiede 40 e attende l'arrivo delle offerte dalla Premier promesse dal procuratore Kezman. Al momento però né Arsenal, né Newcastle si sono fatte avanti.



Il Sergente è un vecchio pallino di Allegri e se la Juve deciderà di confermare il tecnico, è possibile che provi in estate ad affondare il colpo per accontentarlo. Magari facendo leva su possibili contropartite tecniche per accontentare le richieste biancocelesti. Oltre a un possibile sconto per il riscatto di Luca Pellegrini, suggerisce sempre il quotidiano romano, la Vecchia Signora potrebbe anche inserire il cartellino di Rovella, gradito a Sarri, in una possibile trattativa. Per ora comunque rimangono tutte ipotesi. Lotito e la Lazio sono concentrati solo sul finale di stagione. A giugno si vedrà.