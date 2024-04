Lazio, lavori in corso per Cambiaghi. E Sissoko spinge per arrivare a Formello

Lanon cerca solo un centravanti per rinforzare l'attacco. Con gli addii di Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson che si consumeranno in estate, i biancocelesti hanno bisogno di trequartisti per il 3-4-2-1 di Tudor e il primo della lista dei preferiti del ds Fabiani è. Il Corriere dello Sport questa mattina ricorda che già a gennaio il classe 2000 era stato cercato dalla Lazio, ma non ci furono spiragli per intavolare una trattativa con Empoli ,dove è in prestito in questa stagione, e Atalanta, proprietaria del cartellino.I primi contatti sia tra le società, sia con il calciatore sono stati allacciati, sempre secondo quanto riporta il quotidiano., che sarà formulata nelle prossime settimane. Cambiaghi è considerato un talento cristallino pronto per fare un salto in avanti in carriera. Dopo quest'annata in toscana, dove ha giocato con continuità per tutto il campionato, realizzando 1 gol e 4 assist, il ragazzo tornerà alla base e con la società bergamasca deciderà il proprio futuro. Il suo contratto scade nel 2028 e il club orobico non ha urgenza di vendere. Decisiva sarà probabilmente la volontà del giocatore, soprattutto in base alle possibilità concrete che avrà di trovare spazio in campo su palcoscenici importanti.

Chi invece sembra avere già ben chiara la scelta da fare èIl roccioso mediano ventiseienne dello Strasburgo gradirebbe molto la destinazione biancoceleste, tanto che starebbe spingendo per arrivare alla firma dell'accordo il prima possibile. A fine stagione si libererà a 0 dal club francese e per la Lazio sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo, da far ruotare con Guendouzi o Kamada (o magari entrambi, se Tudor riuscirà a convincere il giapponese a restare).