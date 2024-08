Lazio, le pagelle di CM: Casale sbaglia, Isaksen unico acuto

Getty Images

Udinese – Lazio 2-1: Non può evitare i gol. Impreciso nei rilanci, ma è il meno colpevole della sconfitta.Quasi sempre in controtempo rispetto all'azione; anche per questo dal suo lato la Lazio attacca meno, specialmente nel primo tempo. (dalThauvin gli fa passare i guai ogni volta che si affaccia in area. In affanno anche nel gioco aereo.: Si perde Lucca in area piccola dopo pochi minuti, anche se la segnalazione del guardialinee lo trae in inganno. Bravo nel finale di primo tempo a sventare un contropiede pericoloso. Resta grave il suo errore di lettura in avvio. (dal 1' s.t.Guarda Thauvin invece di provare a fermarlo nell'azione del 2-0)

Nel primo tempo è l'unico che prova a rispondere colpo sul colpo agli affondi dell'Udinese. Nella ripresa bombarda di cross l'area avversaria, ma pochi arrivano a destinazione. Continua a migliorare il lavoro di affinamento nel dialogo con Noslin.Impreciso e troppo frettoloso nella gestione del pallone sul pressing bianconero.In ombra per tutto il primo tempo, mangiato dall'aggressività dell'Udinese. Nel finale sfortunato a colpire la traversa.: In mediana è il più dinamico e l'unico che riesce a contenere il diretto avversario, ma rispetto a una settimana fa oggi i suoi limiti tecnici con i piedi si sono accentuati di più. (dal 15' s.t.: esordio poco brillante. In superiorità numerica, poteva fare di più per mettersi in mostra)

: Qualche iniziativa ce l'ha quando ha la palla tra i piedi. La sensazione è che sia troppo sacrificato sulla fascia per esprimere al meglio le sue potenzialità. (dal 15's.t.il gol della bandiera porta la sua firma ed è anche l'unico acuto della partita della Lazio)Fa fare una bella figura a tutta la difesa dell'Udinese. Qualche tentativo velleitario nel primo tempo non può bastare per dirsi un titolare inamovibile.La prima azione personale la prova nel recupero del primo tempo. Se deve essere lui il leader della squadra, allora è lecito aspettarsi molto di più. (dal

All.: non convince l'interpretazione tattica del match. Aveva detto di aspettarsi un'Udinese forte nel pressing (e così è stato), quindi la scelta di impostare dal basso pur sapendo di avere a disposizione solo giocatori ancora in rodaggio lascia perplessi.