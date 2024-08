Getty Images

Riparte lache oggi manda in campo quattro sfide valide per la seconda giornata. Tra le sfide delle, in diretta dal Bluenergy Stadium. Le due formazioni proveranno a contendersi la vittoria per intavolare il primo mini-filotto di risultati utili consecutivi. Entrambe le squadre sono infatti reduci da una prima giornata che ha dato buone risposte: da una parte l'Udinese arriva dall'1-1 raccolto sul campo del Bologna, mentre dall'altra la Lazio ha brillato in casa contro il Venezia, a cui ha rifilato un convincente 3-1. Il tecnico dei friulani Kosta Runjaic dovrà tuttavia fare a meno di Alexis Sanchez, mentre Marco Baroni potrà provare a dare minutaggio a Boulaye Dia per la prima volta. Alle 18.30 si parte.

Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni