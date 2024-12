Lazio, le pagelle di CM: Dele-Bashiru illude, Dia stecca

Getty Images

Lazio – Atalanta 1-1non viene impegnato molto, ma dà comunque sicurezza a tutto il reparto. Gran risposta su Lookman nel secondo tempo. Sul gol del pari può fare poco.un muro sulle discese avversarie da quel lato. Funziona bene anche la catena con Tchaouna, soprattutto nel primo tempo. Più in affanno nella ripresa, ma sempre puntuale dove serve.gioca spesso d’anticipo leggendo gli inserimenti avversari. Non si fa mai sorprendere fuori posizione.Lookman si allarga spesso e non lo impensierisce. Come sempre dominante nel gioco aereo.

Bellanova finisce la gara con la lingua sotto i tacchetti per riuscire a stargli dietro nella corsa. (dal 17’s.t.salva un gol sulla linea. Non molla mai)scherma la difesa dalle incursioni da dietro di Pasalic e De Ketelaere. Quando è lui invece a proporsi in avanti fa valere la sua fisicità per aumentare la pressione offensiva. Sfortunato nel primo tempo quando colpisce il palo.imbucata alla Luis Alberto per il gol di Dele-Bashiru. Lavoro di copertura senza sbavature. In impostazione usa sempre il cervello, senza buttare mai via il pallone neanche sotto pressione.

un po’ mezzala, un po’ trequartista; il mix però darà parecchio fastidio alle linee avversarie. Perfetto l’inserimento centrale, sull’imbucata di Rovella, per freddare Carnesecchi.spinge tanto e dialoga bene con Marusic nello stretto nel primo tempo. Nel secondo invece perde completamente la bussola e commette una serie di errori inspiegabili. (dal 17’s.t.: mezz’ora in cui non riesce a combinare molto)solita partita generosa su tutto il fronte offensivo. Si costruisce anche due buone chance nel primo tempo, ma Carnesecchi gli chiude la porta in faccia. (dal 38’s.t.

: si muove tanto per non dare punti di riferimento sulla fascia e creare spazio a Tavares. Alterna surclass e accelerazioni azzeccando sempre le scelte. (dal 24’s.t.si mangia due gol che potevano chiudere la gara. Continua il suo periodo no.)azzeccate tutte le mosse tattiche di formazione, sia all’inizio sia a gara in corso, nonostante ci fossero solo cinque giocatori di movimento in panchina. La sua Lazio ormai non può più essere considerata una sorpresa.