Lazio, le pagelle di CM: Tchaouna si sblocca, Pedro trascinatore

: attento quando serve. Non può nulla sul gol di Traoré. Nel finale si esalta con un paio di interventi: concede qualcosa nell’1vs1 nel primo tempo col diretto avversario, ma è prezioso il suo supporto quando si propone in zona offensiva. (dal 1’s.t.bada al sodo e si limita a fare bene i suoi compiti in entrambe le fasi, senza strafare)partita di grande intensità e concentrazione per respingere gli assalti dei lancieri olandesi. (27’s.t.preziosa la sua freschezza soprattutto nei minuti finali)

gran lavoro nel gioco aereo. Sbroglia diverse situazioni pericolose con i suoi interventi.spinge tanto, ma è anche presente sempre al posto giusto in fase di copertura. Si conferma un calciatore affidabile per Baroni. Evitabile l’ammonizione. Esce stremato (dal 24’s.t.i suoi sprint nei minuti finali hanno fatto malissimo alla difesa dell’Ajax)una sbavatura, stile Parma, per far venire i brividi ai tifosi ormai la commette sempre. Per il resto però gestisce i ritmi del palleggio con maturità e freddezza, anche nei momenti di maggior pressione degli avversari. In interdizione non si fa mai trovare fuori posizione.

un gran recupero nel primo tempo per tenere al sicuro il vantaggio. Poi mette dentro con caparbietà il gol del nuovo vantaggio della Lazio.si sblocca anche lui dopo Noslin e Isaksen. Un gol bello e pesante per allontanare le critiche di questa sua prima parte di avventura in biancoceleste.recupera un gran numero di palloni per tutto il primo tempo. Da uno di questi nasce il gol del vantaggio. (dal 1’s.t.staffetta programmata. Da una sua iniziativa nasce l’azione dell’1-2)serve con i tempi giusti Tchaouna. Poi, con quello che dovrebbe essere il suo piede “meno forte”, chiude i conti nel secondo tempo. Trascinatore della Lazio in questa Europa League (dal 43’s.t.

: lì davanti è una pulce, Induce all’errore due volte nel primo tempo il portiere dell’Ajax. Manca solo la zampata vincente.: altra lezione di gioco a casa dei maestri del calcio totale. La sua squadra dimostra freddezza e lucidità nel giocare il pallone anche sotto pressione e soffrendo quando serve. Manca un punto per la certezza degli ottavi di finale: un capolavoro di questi suoi primi mesi biancocelesti.