Lazio, le pagelle di CM: Zaccagni sale in cattedra. Taty rapace d’area

Getty Images

Lazio – Hellas Verona 2-1: non fa il miracolo in uscita su Tengstedt, ma nel complesso la sua prestazione è una risposta convincente dopo l’avvio di stagione non brillante.: quando affonda prende quasi sempre alle spalle i difensori avversari e combina bene con Isaksen da quel lato. Partecipa all’errore collettivo di tutto il reparto sul gol dell’1-1, ma poi ssalva il risultato immolandosi su un tiro nel finale. (dal 44’s.t.: il suo rientro in campo non soddisfa le aspettative. Sbaglia l’uscita centrale su Tengstedt in occasione del gol del momentaneo pari del Verona. In generale non fa meglio di chi lo ha sostituito nelle precedenti occasioni.

: si intende male con Gila e apre la strada a Tengstedt. Nel complesso però è l’unico della linea difensiva che riesce a giocare bene in anticipo sugli attaccanti gialloblù.: bene in fase offensiva, meno in copertura nel primo tempo, quando non sale bene sul gol dell’1-1. Recupera alla grande nel finale con un paio di chiusure decisive per tenere in salvo il risultato.: non è un caso che i pericoli per la Lazio – gol a parte - arrivino quasi tutti dagli esterni. Al centro forma un muro impenetrabile in tandem con Rovella.

: detta i tempi e smista palloni un po’ ovunque per i compagni. Sfiora anche un eurogol dalla distanza. (36’s.t.: si trova a meraviglia con Lazzari sulla destra. Gli manca solo l’ultimo colpo per essere decisivo nei metri finali di campo, ma quando strappa in velocità i difensori dell’Hellas non lo tengono mai. (dal 21’s.t.mostra tutt’altro carattere rispetto alla gara col Milan. Impatta bene sulla gara e sfiora due volte il gol, trovando un super-Montipò): sblocca il match con una gran giocata personale. Poi fa tanto lavoro sporco fra le linee per favorire gli inserimenti dei compagni e creare spazio soprattutto a Castellanos. Nella ripresa Montipò gli nega due volte la doppietta.

: ecco il leader che era mancato nelle prime uscite stagionali. Nel primo tempo si prende le responsabilità di creare la superiorità numerica oltre che confezionare i due assist per Taty e Dia. Peccato solo per il gol mangiato su assist di Dia.(dal 44’s.t.: segna da rapace d’area e inventa per i compagni. Ormai è chiaro: è diventato lui il nuovo punto di riferimento in avanti per tutta la squadra. (dal 21’s.t.All.: ancora un gol dopo pochi minuti, ancora per errori individuali elementari; ma in settimana non può certo far ripassare i fondamentali da scuola calcio per il fuorigioco. La gestione della gara invece è lucida e intelligente per la gestione delle energie.