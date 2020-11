La Lazio approfitta della sosta per le nazionali per recuperare alcune delle pedine alle quali ha dovuto rinunciare nelle scorse settimane. Dopo la visite in Paideia per ottenere l'idoneità agonistica, è tornato ad allenarsi a Formello il centrocampista Lucas Leiva. Il brasiliano è uscito dall'isolamento dopo la positività al Covid e lavora per rimettersi a disposizione di Inzaghi.