Lazio, l’esito degli esami ufficiale per Nuno Tavares: comunicato e tempi di recupero

Getty Images

Meno peggio del previsto. L'esterno della, si è infortunato lunedì con la nazionale portoghese e oggi si è sottoposto a esami strumentali al rientro a Roma.Ecco il verdetto ufficiale sullo stop comunicato dalla Lazio: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nuno Tavares è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra riportata con la propria Nazionale. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano".

- Non si tratta di un infortunio grave per il terzino portoghese, che però salterà sicuramente il Bologna e il Ludogorets in Europa League.è in dubbio anche per il, non saranno corsi rischi. Nel caso in cui non dovesse recuperare per quella gara, può rientrare