Lazio, Lotito fa sul serio per Belayane

L'asse di mercato fracontinua ad essere uno dei più caldi in Serie A. Dopo gli affari degli anni scorsi che hanno visto trasferirsi a Roma Casale, Zaccagni, Cancellieri e, di recente, Noslin, c'è ora un altro candidato che potrebbe seguire lo stesso percorso. A scriverlo oggi è il sito lalaziosiamonoi.it, che segue quotidianamente da vicino le vicende di casa biancoceleste. Secondo quanto si legge nella notizia, ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Lazio Lotito e il suo omologo e amico veronese Setti in questi giorni nella Capitale. Sul tavolo anche il nome di

Accostato ai biancocelesti già da un po', il classe 2004 marocchino potrebbe diventare un obiettivo concreto a centrocampo già a gennaio per il club capitolino. Con Castrovilli KO e Dele-Bashiru ancora non perfettamente adattatosi alla realtà del campionato italiano (molto meglio invece in Europa, dove il nigeriano ha segnato un gol e messo a referto due assist), una pedina in più nelle rotazioni lì in mezzo potrebbe fare davvero comodo a Baroni. L'Hellas Verona però non intende svendere, non lo ha mai fatto in precedenza e - amicizia tra le società a parte - non lo farà neanche stavolta

Belahyane non creerebbe problemi in lista per la Lazio, essendo under22, e nemmeno per quanto riguarda gli extracomunitari. Il centrocampista infatti non occuperebbe nessuno slot, avendo anche il passaporto francese. gioca nello stesso ruolo di Rovella davanti alla difesa e in patria stravedono per lui. Di recente è stato anche convocato dalla nazionale maggiore del paese nord africano. In Serie A finora le ha giocate tutte, tranne quella all'Olimpico contro la Roma, perché squalificato. Ha messo a segno due assist ed è senza dubbio una delle note più liete di questo avvio di stagione complicato degli scaligeri. Nelle prossime settimane si scoprirà se reserà in veneto per cercare di aiutare i gialloblù a salvarsi fino a giugno o se deciderà di provare il salto in avanti in carriera già a metà stagione.