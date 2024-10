Europa League, Lazio-Nizza LIVE alle 18.45, le formazioni ufficiali: Pedro con Castellanos-Tchaouna, Boga-Moukoko

Getty Images

Esordio casalingo per la Lazio nella nuova Europa League. Dopo aver cominciato alla grande il percorso europeo di quest'anno, con il netto 0-3 ad Amburgo contro la Dinamo Kiev, oggi alle ore 18.45 i biancocelesti giocano la prima partita in casa contro il Nizza di Bruno Genesio, nella seconda giornata del torneo. L'obiettivo per gli uomini di Baroni è di mantenere la vetta della classifica generale, dando continuità ai risultati e alla qualità del gioco espressi anche in campionato.





IL TABELLINO



Lazio-Nizza





MARCATORI





ASSIST:





LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos.



NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchte; Bouanani, Boga; Moukoko.





ARBITRO: Fesnic (Romania)





AMMONITI





ESPULSI





I GOL E LE AZIONI SALIENTI







Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lazio-Nizza in diiretta su NOW

GUARDA SU NOW



GUARDA SU NOW