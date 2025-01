Lazio, lo Strasburgo apre al prestito di Sylla

Belga/AFP via Getty Images

Ore calde per il calciomercato della Lazio. Oltre all'affare Casadei, col Chelsea, c'è un altra situazione che il club biancoceleste punta a sbloccare i queste battute finali della sessione invernale. È quella del difensore centrale mancino dello Strasburgo, classe 2002,. Il ragazzo, orginario della Costa d'Avorio, è gestito dalla stessa agenzia di Casadei e quindi indirettamente le due operazioni sono in qualche modo collegate: la buona riuscita di una può influenzare la chiusura dell'altra. Intanto però i discorsi tra i club sono andati avanti negli scorsi giorni, cona giugno prossimo. Margini di manovra sembrano esserci.

Sylla è arrivato allo Strasburgo dal Bruges per 20 milioni nell'estate del 2023 edIn Ligue 1 si è messo in evidenza collezionandone 3 in un anno e mezzo, più uno in Coppa di Francia, per un totale di 4 gol in 40 presenze con la maglia degli alsaziani. In precedenza, nella sua esperienza in Belgio, aveva anche avuto modo di giocare 6 gare in Champions, segnando pure lì un gol. A Roma verrebbe per dare respiro a un reparto in affanno, per l'infortunio di Patric (ne avrà ancora per un po') e per le squalifiche, che hanno costretto agli straordinari gli altri protagonisti, in particolare Mario Gila.