Lazio, Lotito: "A Firenze uno scandalo". Ma niente alibi alla squadra

Non si quietano le polemiche in casadopo il ko di Firenze. I due rigori assegnati allanel secondo tempo stanno facendo discutere parecchio da due giorni. Per il designatorein realtà è tutto a posto, invecetuona oggi sul Messaggero: "Uno scandalo". A lasciare perplessi i laziali è soprattutto il secondo tiro dal dischetto consesso da Marcenaro dopo consulto al VAR e la discrepanza di giudizio rispetto a un episodio simile di pestone in area subito da Patric, ritenuto invece fortuito, oltre a un presunto intervento di mano di Dodo giudicato però involontario dalla squadra arbitrale.

Torti arbitrali a parte,Ecco il motivo del silenzio post gara di Fabiani e Lotito e delle proteste limitatesi alle timide parole di. La seconda sconfitta in trasferta su due in campionato, per quanto questa volta immeritata, pone già delle riflessioni a Formello:in proporzione alla mole di gioco creata (al Franchi, 20 tiri e una sola rete, da calcio piazzato).Numeri su cui l'allenatore e la squadra dovranno lavorare, senza dimenticare l'imminente esordio in Europa. Le prossime trasferte contro Dinamo Kiev (ad Amburgo) e Torino dovranno servire per invertire la rotta della Lazio lontano dall'Olimpico in questo inizio di stagione