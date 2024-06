AFP via Getty Images

Lazio, Lotito ammette: "Greenwood e Samardzic? Ecco come stanno le cose"

un' ora fa



Samardzic e Greenwood sono i due sogni nel cassetto di Lotito per il mercato della Lazio. Ma entrambe le piste non sono semplici. Ad ammettere implicitamente l'esistenza di ostacoli è lo stesso presidente biancoceleste. Il Messaggero oggi riporta un suo virgolettato nel quale afferma: "Situazioni che non dipendono solo da me". Tradotto, i costi elevati e la concorrenza rendono tutte e due le operazioni molto difficili da mandare in porto. L'idea del patron del club capitolino è quella di regalare alla squadra un grande colpo per il dopo Luis Alberto e uno tra l'inglese del Manchester United o il serbo dell'Udinese sarebbe il profilo ideale. Per Greenwood però servono almeno 30 milioni e le formule alternative proposte fin qui dalla Lazio sono state tutte respinte dai Red Devils. Situazione non troppo diversa da quella di Samardzic per il quale di milioni ne servono 25. Su entrambi c'è poi l'occhio vigile della Juventus e di altri club in Europa. Sul secondo in particolare sta prendendo informazioni il Fenerbahce del nuovo tecnico José Mourinho.