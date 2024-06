Lazio, svolta vicina per lo Stadio Flaminio. Il comune: "Pronti ad accompagnare i biancocelesti"

AFP via Getty Images

Il progettoper laè vicino alla svolta. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport. Dopo le indiscrezioni della settimana scorsa, c'è la conferma, seppur in via ufficiosa, chee il progetto preliminare al comune di Roma. Lotito ha lavorato sottotraccia nei mesi scorsi e nell'ultimo periodo ha raccolto pareri positivi sulla bozza per il nuovo stadio, per superare lo stallo che si era venuto a creare relativamente ai vincoli che insistono sull'attuale struttura.

Lo stadio Flaminio, ormai in stato di abbandono da anni, non sarà distrutto e ricostruito ex novo. L'idea della Lazio è di farlo diventare la propria nuova casa, recuperando le linee del progetto originario dell'architetto Nervi, rispettandone così i vincoli artistici e architettonici. Il Campidoglio intanto attende con impazienza la presentazione del progetto. Sempre il CorSport riporta oggi un virgolettato dell'che ha ribadito: "Siamo pronti ad accompagnare Lotito. Aspettiamo la proposta. La logica vorrebbe che Lazio e Roma avessero ciascuna il proprio stadio". Non c'è una scadenza precisa, ma esistono anche altri enti pronti a presentare anche loro il proprio progetto e che il Comune prenderà parimenti in considerazione se la proposta della Lazio tardasse ancora.