Lazio, Lotito ha deciso: niente ritiro ad Auronzo di Cadore questa estate

Dopo 17 anni finisce definitivamente il binomio. Ne parla stamattina Il Messaggero, spiegando che Lotito ha deciso diche ha ospitato in questo lungo periodo tutti i ritiri estivi dei biancocelesti. Il termine ultimo per decidere in realtà è lunedì 31 marzo, giorno di Lazio - Torino, ma non sembrano esserci margini al momento per dei ripensamenti da parte della società capitolina.Troppe le, tra le problematiche con le strutture alberghiere, gli eventi collaterali per i tifosi non più organizzati negli ultimi anni, le condizioni non perfette del campo di allenamento e, non ultimo per importanza nell'ottica del club e del presidente, le questioni economiche: tanto il comune quanto la Lazio si attendevano reciprocamente tutt'altro movimento di indotto, calato invece negli ultimi anni.

ad allenarsi per preparare la prossima stagione. Nel centro tecnico ci sono tutte le strutture adeguate, comprese piscine e palestre e verrà perciò svolto lì, anche nelle giornate più calde, tutto il lavoro di condizionamento atletico. La società nel frattempo si sta già attivando per organizzare le amichevoli e anche