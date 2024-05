Lazio, Lotito: "L'indice di liquidità è un paletto stupido inserito dalla FIGC"

riaccende la polemica contro laper l'. Oggi al Messaggero, oltre ad aver tuonato contro Luis Alberto , il presidente della Lazio, difendendo l'operato economico e finanziario della società biancoceleste, è tornato a puntare il dito contro la scelta della federazione di aver inserito tale parametro per valutare la stabilità delle società di calcio, definendolo un paradosso:"Il 31 maggio vi accorgerete quanto stia bene la Lazio economicamente, in attivo di 35 milioni sul bilancio e con un patrimonio netto positivo.Tutti i lavori dell’Academy a Formello sono stati già pagati e coperti con i soldi della società, non facendo mutui o debiti come fanno altri club. Ecco perché si è abbassato l’indice di liquidità, un limite provvisorio che dura 8 mesi, a cui ho sempre posto rimedio di tasca mia per pagare stipendi e tutto il resto.Un paradosso assoluto". Il patron biancoceleste ha poi chiosato con una battuta anche sulla presentazione del progetto per lo stadio Flaminio: "Stiamo facendo tutte le verifiche tecniche, per esempio sulla tenuta del cemento armato. Non farò vedere a nessuno il progetto finché non sarà tutto pronto".