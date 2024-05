Lazio, Lotito contro Luis Alberto: "Non va via gratis. Un club quotato in borsa può chiedergli i danni"

A tutto campo. Claudio Lotito, patron della Lazio, a Il Messaggero ha parlato delle vicende di mercato, a partire dal futuro di Igor Tudor: "Fino a ieri non ci avevo parlato, lo avevo solo visto sabato insieme alla squadra. Il tecnico ha un contratto fino al 30 giugno 2025, non c’è quindi nessuna urgenza di un rinnovo e non mi ha detto che se ne vuole andare o abbia titubanze a proseguire il rapporto".Poi l'attacco a Luis Alberto, che vuole lasciare la Lazio: "Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo". Lo spagnolo, che piace a Napoli e ai qatarioti dell'Al-Duhail, costa 15 milioni di euro, considerando il 25% sulla vendita che deve finire nelle casse del Liverpool.

"Daichi ha detto di voler restare, ora deve dimostrare di essere serio".