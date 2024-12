Lazio, Lotito vuole un milione di euro dal comune di Amsterdam

GETTY

La diatriba tra lae la città dinon è finita., secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, ha intenzione di chiedere alla municipalità della capitale olandeseLa questione è diventata ormai infatti un caso politico, con i ministri dello Sport e degli Esteri italiani al lavoro insieme all'ambasciata per trovare una soluzione ragionevole alla questione dellagiovedì prossimo per la sfida dicontro l'. Le possibilità di un dietrofront delle autorità olandesi circa il divieto sono al momento ridotte al lumicino, vista la strettezza dei tempi. Diversa invece la questione dei risarcimenti.

La sindaca di Amsterdam pochi giorni fa ha risposto per le rime alla nota ufficiale che la Lazio aveva diramato la settimana scorsa, pretendento che si restituissero ai tifosi i soldi già spesi, non solo per i biglietti della partita (circa 2600 quelli già emessi prima che venisse interdetta la trasferta), ma anche per i costi già sostenuti per i viaggi.Sono infatti allo studio le prossime mosse da fare per ottenere il riconoscimento dei diritti propri e, soprattutto, dei tifosi ingiustamente - ritiene la società - danneggiati da una decisione tardiva e basata su considerazioni pregiudiziali immotivate da parte delle autorità di Amsterdam.