Lazio, incidente d'auto per Luca Pellegrini: la sua Smart si cappotta! Illeso, ma salta l'Udinese

22 minuti fa



Il difensore della Lazio, Luca Pellegrini è assente oggi a Formello e salterà la trasferte di Udine in programma domani sul campo dell'Udinese. Il terzino ex Roma, mentre questa mattina si recava al centro sportivo biancoceleste per l'ultima seduta di allenamento prima della partenza per il Friuli, si è cappottato con la sua Smart lungo la via Cassia Veientana.



LE CONDIZIONI - Fortunatamente il giocatore ne è uscito illeso, riportando solo alcune ferite a una gamba. E' stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato all'Ospedale San Andrea per accertamenti.