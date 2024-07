GETTY

Lazio, l'ultimo acquisto di Lotito è il figlio del vicepresidente del Csm

42 minuti fa



Nuovo rinforzo per le giovanili della Lazio. I biancocelesti infatti hanno definito l'arrivo di Pietro Pinelli.



Mediano, arriva dall’Under 18 del Genoa con cui ha messo a referto venti presenze, laureandosi anche campione d’Italia per la categoria. In precedenza aveva giocato anche con Padova, Verona e Sampdoria. È stato comprato, come riporta Il Fatto Quotidiano, con un compenso a crescere per i tre anni di ingaggio.



Pietro è figlio di Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm, il Consiglio Superiore della Magistratura, ossia l’organo che decide delle carriere dei magistrati.