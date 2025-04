Serie A, rinviate le gare di sabato per i funerali del Papa: le nuove date di Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma

, scomparso la mattina di lunedì 21 aprile 2025,Per quel che riguarda la 34esima giornata di Serie A, si tratta di Como-Genoa, Lazio-Parma e Inter-Roma.Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, lo ha annunciato alla fine del Consiglio dei Ministri che ha proclamato- "Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice".

, dato che domenica è in programma il Giubileo degli adolescenti;, mentre- Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34a giornata del Campionato Serie A ENILIVE sono riprogrammate come segue:

DAZN(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)DAZN(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 18.00)DAZN/SKY(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 20.45)La programmazione delle altre gare della 34a giornata rimane invariata.- Ecco il programma delle restanti partite:(venerdì 25 aprile ore 20:45);(domenica 27 aprile ore 12:30);(domenica 27 aprile ore 15:00);

(domenica 27 aprile ore 18:00);(domenica 27 aprile ore 20:45);(lunedì 28 aprile ore 18:30);(lunedì 28 aprile ore 20:45).