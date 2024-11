Lazio, Marusic: "Con Baroni abbiamo più libertà di movimento rispetto al passato"

Getty Images

La Lazio vuole continuare a volare in Europa. Adam Marusic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ludogorets, ha spiegato così lo stato d'animo suo e della squadra in questo momento positivo:"Sono tanti anni che sono qui e ho vissuto tanti anni in Europa e quest’anno stiamo facendo molto bene con mister Baroni, come in campionato. Penso che possiamo raggiungere ottimi risultati e continuare a fare quello che stiamo facendo. Domani sarà una partita difficile, da non sottovalutare perché l’Europa League è così. Domani dobbiamo fare di tutto per vincere. Quando giochiamo in Europa la motivazione non può mancare e davanti ai nostri tifosi in una partita del genere la motivazione non può mancare. E solo così si possono portare i risultati".

"Il mister vuole che noi terzini andiamo avanti ma penso anche che negli anni passati non abbiamo avuto la libertà che abbiamo adesso. Basti guardare gli assist forniti da Nuno Tavares e le prestazioni di Pellegrini e Lazzari, il mister ci chiede di spingere di più. Sono contento perché stiamo facendo bene e mi farebbe piacere fare qualche assist in più"."Abbiamo un gruppo molto buono, sano, tanti ragazzini che sono venuti quest’anno si stanno facendo aiutare da noi che siamo qui da diversi anni e penso che sia questa la chiave del fare bene. Penso che possiamo fare altre vittorie importanti e continuare così".

"Mi dispiace che i tifosi non possano venire per sostenerci come fanno sempre ma penso sia giusto che risponda la società a questa domanda".