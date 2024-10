Lazio, Marusic: "Con ogni allenatore ho sempre provato a migliorare. A Roma voglio restare ancora tanti anni"

Getty Images

Alla vigilia diarrivano le parole diIl terzino della Lazio domani giocherà ancora titolare a destra al posto dell'infortunato Lazzari; ai microfoni dei media uffiali del club biancoceleste ha presentato così la sfida ai liguri, che arriva dopo il buon risultato in trasferta in Europa League:"La vittoria contro il Twente è stata fondamentale per noi, la terza vittoria in Europa League e adesso abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita. Col Genoa sarà una partita difficile. Loro sono una squadra che non è messa bene in classifica in questo momento, però noi giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e gli vogliamo regalare un’altra vittoria".

"Io penso sempre a dare tutto ogni giorno con questa maglia: con ogni allenatore sono riuscito a migliorare, provando a dare tutto in ogni allenamento e in ogni partita. 280 partite sono un numero davvero importante e sono orgoglioso di esserci arrivato. Questo è il mio ottavo anno qui, spero di poterne giocare ancora tante altre di partite. Dopo così tanti anni mi sento a casa a Roma. E poi con l’aereo sono a un’ora da Belgrado. Vengono qui a trovarmi tanti amici, così come la mia famiglia spesso. Io e la mia ragazza, con la nostra bambina, ci troviamo davvero tanto bene a Roma e penso che rimarremo qui ancora tanti altri anni".

"Avevo già sentito parlare di Nuno, però non lo avevo mai visto giocare. È un giocatore davvero molto forte, che ha già fatto cinque assist. Penso che può fare anche tante altre partite così bene".