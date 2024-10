Lazio-Genoa: formazioni, dove vederla in TV e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lazio - Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Vola in Europa lache ora vuole rialzarsi anche in campionato. Reduce dal terzo successo su tre in Europa League, giovedì contro il Twente, la squadra biancoceleste domenica alle 15 attende ilall'Olimpico per riscattare il beffardo ko di sabato scorso in casa della Juventus e tenere il passo delle squadre di testa. I liguri però sono a caccia di punti già pesanti in chiave salvezza. Terzultimi a quota 6, gli uomini di Gilardino non possono già più permettersi di altri passi falsi per non veder scappare via le dirette concorrenti.

Segui Lazio - Genoa in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Lazio - Genoa: domenica 27 ottobre 202415:00: DAZN, Sky (canale 214 solo per abbonati anche a DAZN): DAZN: Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.. Baroni.: Leali; Vogliacco, Matturro, Vasquez; Sabelli, Miretti, Frendrup, Melegoni, Martin; Ekhator, Pinamonti.. Gilardino.Dopo il turno di riposo concesso in coppa, Baroni riproporrà in campo Guendouzi e Tavares. Lazzari è ancora out per infortunio, quindi Marusic sarà chiamato a fare gli straordinari a destra. Al centro della difesa Patric al posto dello squalificato Romagnoli, accanto a Gila. Nel Genoa inverce Gilardino deve ancora fare a meno dei lungodegenti Vitinha, Messias, De Winter e Gollini, oltre a Malinovskyi che ha già di fatto concluso la sua stagione. Può farcela invece a recuperare Bani, che sta smaltendo un problema muscolare. Abile e arruolato Badelj: dopo la panchina col Bologna, domenica dovrebbe partire dal 1', così come ci sono buone chance di vedere dall'inizio in campo anche il nuovo arrivato Pereiro.

Lazio-Genoa, domenica alle 15 all'Olimpico, sarà trasmessavisibile però anche al canale 214 di sky per gli abbonati ad entrambe le emittenti.Lazio-Genoa sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi abilitati tramite l'app di DAZN.La telecronaca di Lazio-Genoa è affidata a Dario Mastroianni, il commento tecnico sarà di Dario Marcolin.