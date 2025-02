Lazio, Massimo Maestrelli: "Ranieri è molto simile a mio padre"

La Gazzetta dello Sport oggi ha pubblicato un'intervista a. Il figlio di Tommaso, allenatore della Lazio Campione d'Italia 1974, ha parlato di tanti temi riguardo la vita di suo padre. C'è persino un legame con l'attuale allenatore della Roma,, tra i retroscena svelati: "Lui e babbo si conoscevano bene. Nel ’73, ’74, quando Ranieri giocava nella Roma come difensore, veniva a vedere le partite da noi: io e Maurizio ci lamentavamo, non volevamo un romanista in casa, ma babbo lo stimava, erano diventati amici".Maestrelli ha anche aggiunto che in Ranieri rivede alcune caratteristiche di suo padre: "Lo vedo comeQuando andò a Leicester dopo il fallimento con la Grecia, evidentemente aveva visto qualcosa di diverso da una scommessa facile. E ha vinto. Anche quest’ultimo ritorno alla Roma, dopo aver annunciato l’addio al calcio,. In queste scelte di cuore rivedo mio padre". Ma anche in tanti altri allenatori della recente storia biancoceleste Massimo Maestrelli ha rivisto qualcosa del Maestro: "Sarri aveva la struttura dell’uomo forte, con i suoi ideali; Baroni ha più leggerezza e mostra un gioco piacevole in campo; Eriksson aveva la stessa dolcezza e disponibilità verso i suoi ragazzi; Inzaghi invece coltiva, come faceva babbo, un rapporto personale con i giocatori e con molti questo diventava strettissimo".

La figura di Tommaso Maestrelli resta però iconica per il calcio italiano in generale. E questo suo figlio ancora non riesce a spiegarselo in maniera chiara e lucida: "Io, perché lasciare un segno così grande per 50 anni è qualcosa di troppo speciale. Ha vinto lo scudetto con la Lazio, è vero; ma ogni anno un tecnico vince. In pochi però restano davvero nel cuore della gente come è successo a lui. È qualcosa di più grande".