Lazio, media Champions con Dia e Castellanos: i numeri della coppia che fa volare i biancocelesti

Esiste unacone una Lazio senza. E la seconda è davvero una "squadra B", perché con i due attaccanti insieme in campo i biancocelesti hanno ottenuto fin qui 25 punti in 10 partite. Senza uno dei due o entrambi i punti scendono a 14 in 11 gare. In pratica. "Il nostro obiettivo è restare tra le prime quattro" ha dichiarato ieri Dia dopo la vittoria 3-0 a Verona. E ora che l'attaccante senegalese ha ripreso a segnare con continuità il traguardo non sembra irrangiungibile.

Complici alcuni problemi fisici, la Lazio ha passato due mesi senza un suo gol in Serie A. Due reti in due partite di fila in campionato non le faceva addirittura dall'estate, quando segnò prima al Milan e poi sempre contro l'Hellas. In quelle due occasioni arrivarono anche due reti di Castellanos, ora a secco da prima di Natale (ultimo gol a Lecce su rigore), ma comunque un. Taty è a quota 7 in campionato quest'anno, Dia è a 6. Entrambi però hanno anche servito 3 assist a testa, a riprova della decisività della loro presenza in campo per ottenere buoni risultati.