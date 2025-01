Lazio, Baroni: "Mercato? Ho già parlato con la società. Per noi può essere una distrazione"

AFP via Getty Images

Dopo il successo conquistato sul campo del, l'allenatore dellaMarcoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- "La partita l'abbiamo resa facile perché, per dominare la partita e la squadra l'ha fatto. Abbiamo messo in difficoltà il Verona, squadra buona che sta bene. Ora recuperiamo energie, che giovedì abbiamo una partita importante e delicata".- "Avanti con il 4-2-3-1? Questo è il suo vestito, il sistema per la squadra. Però i ragazzi sanno che non è facile usufruire di tutti.. Io sono contento, la squadra sa che deve rimanere centrata nel percorso e nel lavoro. E per il momento guardiamo solo quello".

- ​"Del mercato ha già parlato il direttore, io guardo solo al lavoro. La finestra. Lavoro per valorizzare quello che ho, non sempre possiamo avere gli uomini che riescano a interpretare il sistema. Ultimamente ci sono anche mancate alternative, vedi Vecino che è un giocatore straordinario e che vorrei sempre in campo. Non è facile fare a meno di giocatori così. Rimaniamo convinti".- ". Credetemi, però: oggi abbiamo recuperato anche uno come Hysaj, che è un giocatore forte e ha lavorato qui con me. Migliorare questi non è facile".