L'ex difensore e capitano della Lazio, Alessandro Nesta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportWeek. Oltre a parlare del suo passato, ecco come si è espresso sulle nuove panchine delle squadre della capitale: "Io sulla panchina della Roma? Se ti rispondo di no faccio una brutta figura professionale, ma se dico di sì mi aspettando di fuori". Sul dualismo Sarri-Mourinho: "Come idee di gioco mi sento più vicino a Sarri". Infine la chiosa sulla sua carriera: "Non so se sono stato uno dei difensori più forti degli ultimi trent'anni. So solo che sono orgoglioso della mia carriera".