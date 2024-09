Getty Images

Lazio, niente Hajduk per Basic. Il centrocampista conferma: "Lotito ha detto no"

18 minuti fa



Niente da fare per Toma Basic. Il centrocampista croato resterà da fuori rosa a Formello e non andrà all'Hajduk Spalato. Sembrava sul punto di chiudersi positivamente la trattativa con il club croato per riportare in patria l'ex Bordeaux, ma alla fine è saltato tutto. L'accordo prevedeva un prestito secco, con la Lazio che avrebbe partecipato al pagamento di parte dello stipendio del giocatore. Lo stesso Basic però oggi ai microfoni del quotidiano croato 24sata ha confermato che il trasferimento non avrà luogo.



"Ero pronto anche a rinunciare a una parte del mio stipendio", ha dichiarato il calciatore; che poi ha spiegato il motivo della sua permanenza alla Lazio: "Semplicemente, il presidente Lotito ha deciso così e nulla poteva essere cambiato. Ovviamente mi dispiace e mi piacerebbe giocare di nuovo per l’Hajduk, ma questa volta non è stato possibile". Con la squadra di Spalato Basic aveva già giocato tra il 2015 e il 2018, prima di trasferirsi in Francia. Il suo contratto con la società capitolina scadrà a giugno 2026. A gennaio la dirigenza biancoceleste proverà quindi a cercare per lui una nuova sistemazione, puntando ad alleggerire il bilancio di un ingaggio - di fatto inutile - da 1,4 milioni di euro a stagione.