Lazio - Nizza, le pagelle di CM: Pedro distrugge la porta, Castellanos si prende la scena

AFP via Getty Images

Lazio – Nizza 4-1: inizia con un po’ di timidezza nelle uscite, ma risponde presente quando è chiamato in causa. Sul gol del Nizza non può fare granché.: non si fa intimorire dalla velocità di Boga e Louchet. Imperfetta però la sua diagonale in occasione del 2-1, quando si fa prendere d’infilata da Boga. (dal 33’s.t.: solido nel corpo a corpo con Moukoko. Puntuale anche quando deve andare in anticipo, nonostante le difficoltà imposte dalle condizioni meteorologiche. Unica sbavatura sul gol del 2-1, in concorso con i compagni di reparto.

infonde tranquillità e calma a tutto il reparto, anche quando il Nizza sale in pressing alto. Sul gol di Boga è il meno colpevole, anche se poteva chiudere l’anticipo su Moukoko. La sua prova resta comunque positiva. (dal 23’s.t.: fa bene tutti i suoi compiti in entrambe le fasi di gioco. Importante il suo lavoro soprattutto in uscita dal pressing.sale in cattedra in mezzo al campo, senza rinunciare alle maniere forti quando servono per frenare le avanzate avversarie. Sfortunato nel primo tempo quando colpisce la traversa dalla distanza. (dal 17’s.t.: entra a risultato praticamente già acquisito, deve solo badare all’ordinaria amministrazione per tenere alto il pallone)

: qualche difficoltà quando deve gestire il pallone in mezzo al pressing avversario, soprattutto sotto il diluvio; ma davanti alla difesa alza il solito muro.: ancora troppo confusionario quando deve gestire il pallone, tra scelte affrettate e rischi inutili. (dal 1’s.t.: Ha difficoltà a gestire il pallone sotto il diluvio. Freddo però dal dischetto per mettere in ghiaccio la partita): ci mette più del dovuto a trovare la posizione giusta dove poter agire. Troppo passivo in occasione del 2-1 del Nizza. (dal 1’s.t.: dà maggior ordine al palleggio a centrocampo)

: in Europa sale sempre in cattedra. Sblocca la gara con un gol di potenza, da fuoriclasse assoluto, e confeziona l’assist del 2-0.: delizioso il pallonetto che vale il raddoppio. Non contento del suo primo gol europeo in biancoceleste, si regala pure la doppietta con una giocata da calcio a 5 nell’area piccola. Anche il suo stacco di testa nel primo tempo avrebbe meritato maggior fortuna.All.: la Lazio formato Europa continua a convincere. Il super-offensivo Nizza resta imbrigliato tra le linee biancocelesti, che possono anche gestire le forze con i cambi in una serata resa ancor più dispendiosa dalla pioggia scrosciante.

: Bulka 5,5; Ndayishimiye 5,5, Bombito 5,5, Dante 6; Clauss 5,5 (dal 22’s.t Abdi 5), Rosario 6 (dal 31’s.t. Diop sv), Boudaoui 6 (dal 23’s.t. Ndombelé 5), Louchet 6; Bouanani 6,5 (dal 22’s.t. Cho 5), Boga 7 (dal 23’s.t. Guessand 5); Moukoko 6. All.: Haise 5