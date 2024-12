Lazio, non c'è pace per i terzini: torna Tavares e si ferma Pellegrini

Getty Images

si danno il cambio nell'infermeria dellaIl portoghese torna stasera a Napoli, dopo aver saltato le ultime 4 partite tra campionato e coppe per il problema muscolare accusato in nazionale. Al suo posto, fino a Parma domenica scorsa, ha giocato l'ex juve che però da una settimana è alle prese con un affaticamento muscolare alla gamba destra e non è stato neanche convocato per la trasferta al Maradona., visto il calendario fitto di big match fino a dopo Natale (Ajax, Inter, Lecce Atalanta e Roma le prossime avversarie). Invece

In realtà è da inizio stagione che i due terzini sinistri della Lazio sono stati alternati in campo molto meno di quanto avrebbe voluto Baroni. A inizio anno erano entrambi fuori per motivi diversi: un'incidente d'auto per l'ex Juve e un problema alla spalla per il portoghese. Quando sono stati disponibili il mister li ha ruotati per lo più tra campionato ed Europa League, per una decina di partite in totale, sulle 21 giocate fin qui dii biancocelesti in tutte le competizioni. I problemi muscolari, prima di uno poi dell'altro, hanno però bloccato nell'utlimo mese questa alternanza, che dal campo si è trasferita invece sul lettino dei fisioterapisti e dello staff medico-sanitario del club. Ialtrimenti c'è sempre pronta l'opzione Marusic, da spostare a seconda delle necessità su entrambe le fasce.