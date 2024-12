Napoli-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tre giorni dopo è il tempo di nuovo di Napoli contro Lazio. Questa volta cambierà qualcosina, perché il match che è andato in scena giovedì è stato all'Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ora è il momento della sfida di campionato, al Maradona. In ballo ci saranno i tre punti, i biancocelesti sono reduci dalla vittoria infrasettimanale ma anche dalla sconfitta nell'ultimo turno di Serie A contro il Parma. C'è voglia di riscatto da un lato e dall'altro e ci saranno indubbiamente dei cambi di formazione, soprattutto in casa Napoli (in seguito alle polemiche di coppa).

Partita: Napoli-Lazio
Data: domenica 8 dicembre 2024
Orario: 20:45

(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

(4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

- Torneranno dal primo minuto i famosi titolarissimi per il Napoli. Conte ha sperimentato e risparmiato qualcuno in più in Coppa Italia, ma è il momento di rimettere dentro le risorse più importanti. Nessun dubbio di formazione, l'undici dall'inizio sarà quello delle solite in campionato. L'assente di turno sarà Mazzocchi, ancora out per infortunio. Baroni, invece, dovrà rinunciare all'infortunato Vecino, mentre ritrova in panchina Dia e Tavares. Unico ballottaggio in casa Lazio dovrebbe essere tra Pedro e Noslin, con lo spagnolo favorito per una maglia da titolare alle spalle di Castellanos.

- Napoli-Lazio è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin.