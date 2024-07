Lazio, non solo Cabal: sondaggio per Nuno Tavares

AFP via Getty Images

Manovre in corso anche sulle fasce di difesa per la. Dopo, già bloccato, la società biancoceleste sta prendendo informazioni anche su, dell'. Non si tratta di interventi prioritari per il club capitolino, infatti prima di un eventuale innesto nella batteria dei terzini servirà un'uscita; ma intantostanno sondando il terreno per questa ulteriore opzione. Tenere aperti più tavoli contemporaneamente per uno stesso ruolo è infatti il nuovo modus operandi della società biancoceleste. Per questo, oltre ai discorsi già chiusi con il presidente del Verona Setti per il colombiano (accordo di prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni complessivi), ora la dirigenza capitolina sta parlando anche con gli agenti del calciatore portoghese, classe 2000, cresciuto nel Benfica.

Arrivato all'Arsenal nel 2021, Nuno Tavares ha totalizzato solo 21 presenze con i Gunners prima di passare in prestito al Marsiglia e al Nottingham Forrest le ultime due annate. La scorsa stagione con sole 12 apparizioni è stata tuttavia deludente per il calciatore, che fino a pochi anni fa(16 partite e un gol con il Portogallo Under21).e cerca una possibilità per rilanciarsi. Il suo contratto con il club londinese scadrà tra un anno, ma la Lazio vorrebbe comunque prenderlo solo in prestito, nel caso in cui si liberasse un posto in rosa. I discorsi dovranno comunque essere approfonditi nei prossimi giorni anche con gli intermediari dell'Arsenal.

Oltre ache ha il cartello vendesi esposto su di sé, sulla lista dei partenti potrebbe finirci ancheper il quale c'erano state voci di interessamento dal medio-oriente. In realtà, come raccontato nei giorni scorsi, l'unico quasi certo al 100% del posto al momento è Luca Pellegrini, anche se sarebbe proprio lui quello con maggior richiesta sul mercato. Baroni infatti vorrebbe puntare anche sull'ex primavera della Roma per il prossimo anno e comunque la società biancoceleste vuole tutelare l'investimento fatto un anno fa per prelevarlo dalla Juventus (prestito biennale con obbligo di riscatto a 3,5 milioni). Gli altri, compreso, potrebbero partire senza problemi se arrivassero le offerte giuste. In caso uno tra Cabal e Nuno Tavares sarebbe il sostituto già pronto a subentrare.