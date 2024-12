Getty Images

Lazio, Noslin: “Voglio che l’Ajax mi conosca e scopra ciò di cui sono capace”

Tommaso Fefè

36 minuti fa



Alla vigilia della sfida in Europa League ad Amsterdam contro l’Ajax, in conferenza stampa alla Johan Cruyff Arena ha parlato Tijjani Noslin. L’attaccante della Lazio è l’uomo del momento in casa biancoceleste, dopo aver deciso con tre gol e un assist le ultime duerecenti partite vinte col Napoli. Domani il numero 14 partirà dalla panchina probabilmente, ma Baroni ha comunque intenzione di sganciarlo a partita in corso e per questo l’ex Hellas Verona vuole farsi trovare pronto.



“Voglio dimostrare quello di cui sono capace – ha dichiarato Noslin ai giornalisti olandesi presenti in sala stampa allo stadio - anche alla gente che conosco e che domani sera verrà allo Stadio”. Senza mezzi termini, il calciatore non ha mostrato timori verso l’avversaria di domani: “Voglio che anche all’Ajax mi conosca”. In Olanda Noslin è cresciuto calcisticamente, ma non ha mai avuto l’opportunità di mostrarsi su palcoscenici importanti. Domani l’attaccante vuole mettersi in bella mostra anche in Europa, dove la sua avventura in realtà non è iniziata benissmo (un rosso alla prima partita dopo pochi minuti). “È bellissimo – aveva già dichiarato ieri in una video-intervista alla testata olandese Ziggo Sport avere l'opportunità di giocare in stadi così belli. L'Ajax è sempre stato il mio club preferito, ma spero domani di riuscire a fargli male".