Foto SS Lazio

Presentazione ufficiale dia Formello. Il terzino portoghese della, arrivato in biancoceleste in estate, ha risposto in sala stampa alle domande dei cronisti:"Ho avuto diverse esperienze in carriera e la migliore finora è stata in Francia dove ho lottato per il titilo. Al Nottingham Forrest lottavamo per la salvezza. Ho imparato a gestire alti e bassi e questo mi ha reso più forte""Guendouzi ha avuto un ruolo fondamentale per farmi arrivare qui. La Lazio è una squadra importante che deve combattere per le prime posizioni e vincere. Come tutti lavorerò per giocare il più possibile, ma soprattutto volgio giocare per conquistare titoli con la squadra. Mi sento meglio ora. Sto ultimando il recupero e voglio tornare a giocare il prima possibile".

"Sicuramente Zaccagni è uno dei volti più importanti della sqaudra. Ho avuto modo di parlarci ancora poco, ma è un giocatore che vuole fare un buon calcio, esattamente come me. Per questo sono contento di poter giocare con lui".