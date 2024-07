Fantacalcio Serie A 2024/2025: i consigli chi per l'asta, chi prendere e su chi puntare

Getty

FANTACALCIO, DIFENSORI DA BONUS DA PRENDERE

Siamo alle porte delle aste del fantacalcio per la Serie A 2024/25. Ed è tempo di iniziare a studiare migliori giocatori da bonus, ruolo per ruolo, reparto per reparto.: ecco i consigli.ANGELINO (Roma) – 1 assist nel girone di ritorno 23/24, ma De Rossi ci punta.BASTONI (Inter) – 1 goal e 4 assist nell’ultima Serie A. Può addirittura migliorare.BELLANOVA (Torino) - 1 goal e 7 assist nell'ultima stagione.BREMER (Juventus) - 3 goal segnati nell'ultima stagione.

BUONGIORNO (Napoli) – 3 goal nell’ultima stagione. Inamovibile con Conte al Napoli.CAMBIASO (Juventus) - 2 goal e 3 assist nell'ultima stagione.DEL PRATO (Parma) – 2 goal e 3 assist nell’ultima Serie B. Possibile sorpresa.DIMARCO (Inter) - Il miglior difensore dell'ultima stagione di Serie A: 5 goal e 6 assist.DOSSENA (Como) - 2 goal e 4 assist col Cagliari nell'ultima stagione. A Como sarà titolare.DUMFRIES (Inter) - 4 goal e 3 assist nell'ultima stagione.MANCINI (Roma) - 4 goal nella Serie A 2023-2024.MARTINEZ QUARTA (Fiorentina) - Il migliore tra i centrali nell'ultima stagione: 5 goal segnati.

FANTACALCIO, CENTROCAMPISTI DA BONUS DA PRENDERE

THEO HERNANDEZ (Milan) - Il migliore dopo Dimarco nell'ultima stagione: 5 goal e 3 assist.ZORTEA (Cagliari) - Sorpresa della scorsa stagione con 2 goal e 5 assist: sarà titolare al Cagliari.BERNABE (Parma) - 8 goal e 4 assist nell'ultima stagione di Serie B. Tira punizioni e corner.CALHANOGLU (Inter) - Il miglior centrocampista della scorsa stagione dopo Gudmundsson con 13 goal e 3 assist.COLPANI (Fiorentina) - 8 goal e 4 assist nella scorsa stagione, nonostante la flessione. A Firenze può migliorare ancora.DA CUNHA (Como) – 7 goal e 6 assist nella Serie B 23/24. Fabregas ci punta tantissimo.

DOUGLAS LUIZ (Juventus) - 9 goal e 4 assist nell'ultima stagione in Premier League con l'Aston Villa. Può essere vice-rigorista Juventus dopo Vlahovic.EDERSON (Atalanta) - 6 goal e 1 assist nella scorsa stagione con l'Atalanta.FOLORUNSHO (Napoli) – 5 goal e 1 assist con il Verona 23/24. Uomo ideale per Conte.KOOPMEINERS (Atalanta) - Altro mostro sacro: 12 goal e 5 assist nella scorsa stagione.LOFTUS-CHEEK (Milan) - Ha chiuso l'ultima stagione con 6 goal e 1 assist.MKHITARYAN (INTER) - Soli 2 goal ma 6 assist complessivi nell'ultima stagione.PASALIC (Atalanta) - Sempre meglio averlo in rosa: 6 goal e 6 assist nella Serie A 23-24.

PELLEGRINI (ROMA) - 8 goal e 3 assist nell'ultimo campionato. Con De Rossi è rinato.PESSINA (Monza) - 6 goal e 2 assist lo scorso anno. Rimane sempre il rigorista.POLITANO (Napoli) - 8 goal e 7 assist collezionati nell'ultimo campionato.PULISIC (MILAN) - Tra i top dell'ultima annata con 12 goal e 7 assist.STREFEZZA (Como) - Al Como è tornato il vero Strefezza: 3 goal e 2 assist da gennaio in poi. Attenzione.TESSMANN (Venezia) - 7 goal e 3 assist nell'ultima stagione in Serie B.TCHAOUNA (Lazio) – 4 goal e 4 assist con la Salernitana nell’ultima stagione. Può trovare spazio anche alla Lazio.

FANTACALCIO, ATTACCANTI DA BONUS DA PRENDERE

ZACCAGNI (LAZIO) - Comunque 6 goal e 1 assist nell'ultima stagione. Sarà capitano.BELOTTI (Como) – Non arriva da una grande stagione, ma a Como sarà titolare e rigorista.DALLINGA (Bologna) – Sartori lo ha scovato. Porta in dote 14 goal e 3 assist dall’ultima Ligue 1 con il Tolosa.DE KETELAERE (Atalanta) – Non più centrocampista, ma nello scorso campionato 10 goal e 8 assist.DYBALA (Roma) - 13 goal e 9 assist nella scorsa stagione. De Rossi lo ritiene “sacro”.GUDMUNDSSON (Genoa) – Non sarà più centrocampista, ma porta tanti bonus e tira i rigori. 14 goal e 4 assist nella Serie A 23/24.

KVARATSKHELIA (Napoli) - Ha chiuso l'ultimo campionato con 11 goal e 5 assist. Con Conte può volare.LAUTARO MARTINEZ (Inter) - Il capocannoniere dell'ultima Serie A. Miglior attaccante del campionato.LEAO (Milan) - 9 goal e 9 assist nella passata stagione. Sempre vicino alla doppia-doppia.LOOKMAN (Atalanta) - 11 reti e 7 assist, uno degli attaccanti più completi in ottica bonus.MORATA (Milan) - Ultima stagione all'Atletico chiusa con 15 goal e 4 assist nella Liga.NICO GONZALEZ (Fiorentina) - Nonostante qualche pausa, ha chiuso comunque lo scorso campionato con 12 reti e 2 assist.

NOSLIN (Lazio) – Baroni lo ha voluto alla Lazio e ci punta. 5 goal e 4 assist in 6 mesi a Verona.POHJNANPALO (Venezia) - Il miglior bomber dell'ultima Serie B con 22 reti e 4 assist.SCAMACCA (Atalanta) - 12 goal e 6 assist nella Serie A 23-24. Può aumentare il bottino.TAREMI (Inter) – Ruoterà con Lautaro e Thuram. 91 goal nelle ultime quattro stagioni al Porto. Affidabile.THURAM (Inter) - La sua è stata una grande prima stagione in Serie A con 13 reti e 6 assist. Nonostante Taremi può ripetersi.VLAHOVIC (Juventus) - 16 reti e 3 assist nella scorsa stagione. Thiago Motta ci punterà.

ZAPATA (Torino) – Con Vanoli può far meglio dei 13 goal e 3 assist nell'ultimo campionato.