Lazio, Nuno Tavares re d'Europa negli assist: come lui solo un suo ex compagno dell'Arsenal

Lasi gode la vittoria per, arrivata nel pomeriggio con una prestazione convincente da parte dei ragazzi di Marco Baroni, in gol con Noslin, Vecino e Pedro. Non in gol, ma assoluto protagonista è stato invece, nuovo arrivato nella rosa dei biancocelesti che continua a macinare prestazioni importanti, confermandosi uno degli uomini più decisivi in questa Lazio.Nelle tre reti siglate dalla squadra di Baroni all'Olimpico, il timbro di Tavares è arrivato: è suo l'assist che permette a Noslin di sbloccare la sfida, così come arriva dai suoi piedi anche il tocco decisivo che regala a Vecino il gol del definitivo 3-0. Una prestazione dae tanta sostanza che gli vale anche il titolo di Man of the Match.

L'exploit di Tavares non è solo un caso isolato, ma è l'ennesima riconferma di un inizio di stagione col botto del terzino portoghese ex Arsenal, che nelle ultime due stagioni ha vestito anche i colori di Marsiglia e Nottingham Forest. In particolare è proprio nel parziale degliche Tavares continua a brillare, avendo già servito bendi Serie A. Una statistica che lo proiettaanche lui a quota 7.