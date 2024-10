Getty Images

Lazio, il segreto dietro le prestazioni di Tavares: curato un problema posturale per limitare gli infortuni

8 minuti fa



Per prevenire gli infortuni muscolare è opportuno andare... dal dentista! E' quanto successo di fatto al terzino della Lazio, Nuno Tavares, come racconta oggi il Corriere dello Sport. Il calciatore portoghese ha recentemente risolto alcuni problemi occlusali (ciè legati a una non ottimale chiusura della mandibola, ndr), che gli generavano una catena di problematiche, le quali poi finivano per coinvolgere anche la postura e, quindi, i muscoli.



Non a caso Tavares aveva sempre sofferto nelle passate stagioni di alcune problematiche fisiche che lo avevano costretto ad alcuni stop imprevisti. Nulla di dramatico, trattandosi di una manciata di partite saltate e non di infortuni lunghi, almeno fino all'anno scorso quando tra Premier League e FA Cup col Nottingham Forrest aveva totalizzato appena 12 presenze. Da qui l'approfondimento sulle ragioni di tanti infortuni e la scelta di affidarsi a uno specialista. Sin dall'inizio della sua avventura con la Lazio c'è uno gnatologo che lo segue costantemente (la gnatologia è la branca della medicina che studia la fisiologia e la fisiopatologia del complesso cranio-cervico-mandibolare, ndr). Grazie anche alle strutture a disposizione nel Lazio Lab di Formello, Tavares sembra essersi messo alle spalle questo problema, garantendo maggiore continuità in campo.