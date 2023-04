Da qui alla fine per la Lazio conterà l'apporto di ogni singolo uomo. Per questo il club biancoceleste deve stare attento ai cartellini gialli, per non trovarsi ad avere squalifiche pesanti nei prossimi match. Per fortuna di Sarri contro la Juventus ci sarà tutta la rosa a disposizione (al netto degli infortuni). Cataldi però è in diffida: con un cartellino salterebbe la sfida successiva contro lo Spezia.



A rischio di entrare in diffida però ci sono altri 5 calciatori biancocelesti. Immobile, Hysaj e Cancellieri hanno preso tutti 3 cartellini. Un altro farebbe accendere la spia del pericolo. Stesso discorso per Milinkovic e Zaccagni che in stagione hanno già saltato un match a testa per somma di ammonizioni. Mancano 10 partite alla fine e ci sono ancora gli scontri diretti contro Inter e Milan da disputare per la Lazio. Poterlo fare senza assenze importanti potrebbe risultare decisivo per lo sprint Champions.