Ho un contratto di altri 2 anni, alla Lazio sto bene, mi sento partecipe e dentro la Lazio. Mi hanno fatto sentire importante. Se non succede nulla di clamoroso, il progetto è a lunghissima scadenza, voglio smettere di allenare alla Lazio. La Lazio è strana, da fuori non ti rendi conto, da dentro la lazialità invece ti invade.

Nel post partita di Monza - Lazio,. L'allenatore della Lazio ha tanta voglia di portare avanti il propriopercorso a Roma e piano piano si sta innamorando anche lui della squadra e dell'ambiente laziale:

Parole al miele per i tifosi, che da ieri sera sui social sono in visibilio per il Comandante. In molti vedono in lui la guida ideale per portare ancora più in alto la Lazio. La speranza del popolo biancoceleste è che la società sia davvero convinta ad assecondare e sostenere le idee del proprio allenatore.