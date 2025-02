Lazio, ora i rinnovi: in due aspettano una chiamata da Fabiani. E anche Pedro può rimanere

Getty Images

La rivoluzione dellaha bisogno comunque di alcuni punti fermi. Le parole di Fabiani di questi giorni e le operazioni di mercato concluse nella sessione inveranle testimoniano la volontà del club dinel nuovo ciclo che si sta aprendo quest'anno. Ma qualcuno della vecchia guardia resterà. "I rinnovi - ha spiegato il direttore sportivo in conferenza stampa - non sono un problema. Adesso che è chiuso il mercato, se emerge qualche situazione ne discuteremo.sono sicuramente meritevoli di attenzioni". Ma i due citati dal ds non sono gli unici. Ne parla oggi il Corriere dello Sport.

Per il portiere e per il terzino gli accordi sono già starti trovati da tempo. I due aspettano solo una chiamata da Formello per mettere tutto nero su bianco. Firme e annuncio, con i dettagli delle durate dei rispettivi nuovi contratti saranno annunciati nei prossimi giorni. L'esterno montenegrino in particolare rimarrà uno dei veterani della rosa e, di fatto, chiuderà la sua carriera a Roma con tutta probabilità. Oltre lui però un altro dei più anziani, per età più che per militanza, della squadra potrebbe a sorpresa restare ancora un po' nella Capitale. Si tratta di, il cui contratto scade a giugno. In questa stagione, soprattutto fino a Natale,, nonostante i suoi 38 anni. Per lui si ragionerà nei prossimi mesi di un possibile ulteriore prolungamento di un anno dell'accordo.