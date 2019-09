La Lazio è partita bene, tutto merito del 'Codice Inzaghi'. Deve essere la stagione della consacrazione a Formello: i frutti delle idee e dell'identità di gioco di Inzaghi devono arrivare a maturazione. Ora è tutto nelle mani del mister.



MERCATO LAZIO - Il 'Codice Inzaghi' è la formula che la Lazio ha pensato per andare in Champions: mercato-lampo con acquisti utili nei ruoli scoperti, niente tornei estivi lunghi o lontani dall'Italia, un ultra-collaudato 3-5-2. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono tutti gli elementi per una formula che porti alla Champions.